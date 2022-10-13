В Днепре на проспекте Героев на каштанах появились почки (ФОТО)

За окном – октябрь.

Пора первых заморозков, красно-желтых листьев и дождей. Осенью растения обычно сбрасывают листья и готовятся к зиме. Но не все.

Так, в Днепре на проспекте Героев местные жители могут увидеть, что на каштанах появились почки.

Можно подумать, что это какая-то аномалия. Но нет. Это тот сорт этого растения, который цветет несколько раз в год.

Будем надеяться, что морозы не помешают нам насладиться в октябре медовым ароматом цветущих каштанов.

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