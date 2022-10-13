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В Днепре 5-летняя девочка сама гуляла в лесополосе

Сегодня 17:21
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Девочка пошла гулять одна.

Новости Днепра про В Днепре 5-летняя девочка сама гуляла в лесополосе

12 октября к полицейским обратился мужчина и рассказал, что нашел в лесополосе ребенка. На место приехали патрульные. Они действительно увидели заявителя и пятилетнюю девочку.

Ребенок не помнил свой адрес и где живут его родители. Осмотрев территорию, правоохранители увидели женщину, которой оказалась мама девочки.

Женщина очень удивилась, увидев своего ребенка вместе с полицейскими. Им она рассказала, что дочь смотрела дома телевизор, а она ушла по своим делам. Скорее всего, девочка вышла погулять и потерялась.

Патрульные провели с мамой беседу и вернули ей ребенка.

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