Вблизи Бахмута погиб боевой медик из Днепропетровщины

Об этом сообщили в Криворожской районной государственной администрации.
Евгений Погребной защищал Украину от российских захватчиков на Бахмутском направлении. Погиб боевой медик вблизи Бахмута.
Евгений родом из села Тихий Став на Криворожье. Воину было 35 лет.
Сильный духом, мужественный и верный стране и боевым собратьям, Евгений был настоящим патриотом, искренним человеком, сильным воином, который до последнего дыхания, жертвуя собственной жизнью, боролся за мир для своей свободной Украины», — говорится в сообщении.
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