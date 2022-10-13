Вблизи Бахмута погиб боевой медик из Днепропетровщины

Сильный духом, мужественный и верный стране и боевым собратьям, Евгений был настоящим патриотом, искренним человеком, сильным воином, который до последнего дыхания, жертвуя собственной жизнью, боролся за мир для своей свободной Украины», — говорится в сообщении.

Евгений родом из села Тихий Став на Криворожье. Воину было 35 лет.

Об этом сообщили в Криворожской районной государственной администрации.

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