У Дніпрі на проспекті Героїв на каштанах з’явилися бруньки (ФОТО)

За вікном - жовтень.

Пора перших заморозків, червоно-жовтого листя та дощів. Восени рослини зазвичай скидають листя та готуються до зимування. Але не всі.

Так, у Дніпрі на проспекті Героїв місцеві жителі можуть побачити, що на каштанах з’явилися бруньки.

Можна подумати, що це якась аномалія. Але ні. Це той сорт цієї рослини, який квітне кілька разів на рік.

Тож будемо сподіватися, що морози не завадять нам насолодитися у жовтні медовим ароматом каштанового цвіту.

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