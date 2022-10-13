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У Дніпрі на проспекті Героїв на каштанах з’явилися бруньки (ФОТО)

Сьогодні 17:48
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За вікном - жовтень.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв на каштанах з'явилися бруньки (ФОТО)

Пора перших заморозків, червоно-жовтого листя та дощів. Восени рослини зазвичай скидають листя та готуються до зимування. Але не всі.

Так, у Дніпрі на проспекті Героїв місцеві жителі можуть побачити, що на каштанах з’явилися бруньки.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв на каштанах з'явилися бруньки (ФОТО)

Можна подумати, що це якась аномалія. Але ні. Це той сорт цієї рослини, який квітне кілька разів на рік.

Тож будемо сподіватися, що морози не завадять нам насолодитися у жовтні медовим ароматом каштанового цвіту.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв на каштанах з'явилися бруньки (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв на каштанах з'явилися бруньки (ФОТО)Русский

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