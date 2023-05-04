В Днепре на проспекте Гагарина женщина потеряла сознание возле ТЦ

В Днепре женщине стало плохо около торгового центра на проспекте Гагарина.

На днях на проспекте Гагарина женщине стало плохо возле ТЦ «Лето». В этот момент рядом проходил курсант университета внутренних дел, который помог днепрянке. Об этом случае рассказали на Facebook-странице вуза.

Парня зовут Александр. В тот день он был в увольнении и прогуливался по проспекту Гагарина, когда увидел женщину, потерявшую сознание посреди дороги.

Я перевел ее в стабильное боковое положение и попросил у прохожих воду сбрызнуть на лицо. Она начала приходить в себя и сказала, что у нее больное сердце, – рассказывает Александр.

Курсант побежал купить воды, чтобы напоить потерпевшую и привести в сознание. Когда вернулся к женщине, рядом были люди, которые хотели поднять ее на ноги, но днепрянка снова потеряла сознание.

По словам Александра, кто-то из присутствующих предложил дать ей таблетки, но он запретил давать пострадавшей лекарства, ведь не понятно, какие именно препараты нужны в данный момент. До приезда врачей, парень привел в себя женщину и следил за ее состоянием.

В то же время убедился, что сердечно-легочную реанимацию проводить нет необходимости, женщина дышала. Поэтому оставил ее в стабильном боковом положении, привел в себя и находился рядом до прибытия кареты скорой, – говорит Александр.

Курсант благополучно передал женщину медикам, описав ее состояние. Теперь с ней все будет хорошо. Александр говорит, что не растерялся и просто делал все, чему его учили на занятиях по домедицинской подготовке.

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