У Дніпрі на проспекті Гагаріна жінка втратила свідомість біля ТЦ

У Дніпрі жінці стало зле поблизу торговельного центру на проспекті Гагаріна.

Днями на проспекті Гагаріна жінці стало зле поблизу ТЦ “Літо”. У цей момент поруч проходив курсант університету внутрішніх справ, який допоміг дніпрянці. Про цей випадок. розповіли на Facebook-сторінці вишу.

Хлопця звати Олександр. У той день він був у звільненні та прогулювався проспектом Гагаріна, коли побачив жінку, яка втратила свідомість посеред дороги.

Я перевів її у стабільне бокове положення та попросив у перехожих воду, щоби збризнути на обличчя. Вона почала приходити до тями та сказала, що у неї хворе серце, – розповідає Олександр.

Курсант побіг купити води, щоб напоїти потерпілу та привести до тями. Коли повернувся до жінки, то поруч були люди, які хотіли підняти її на ноги, але дніпрянка знову втратила свідомість.

За словами Олександр, хтось з присутніх запропонував дати їй таблетки, але він заборонив давати потерпілій ліки, адже не зрозуміло, які саме препарати потрібні в даний момент. До приїзду лікарів, хлопець привів до тями жінку та слідкував за її станом.

Натомість, пересвідчився, що серцево-легеневу реанімацію проводити немає необхідності, жінка дихала. Тому залишив її у стабільному боковому положенні, привів до тями та знаходився поруч до прибуття карети швидкої, – каже Олександр.

Курсант благополучно передав жінку медикам, описавши її стан. Тепер з нею все буде добре. Олександр каже, що не розгубився та просто робив усе те, чому його вчили на заняттях з домедичної підготовки.

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