У Дніпрі на проспекті Гагаріна жінка втратила свідомість біля ТЦ

Днями на проспекті Гагаріна жінці стало зле поблизу ТЦ “Літо”. У цей момент поруч проходив курсант університету внутрішніх справ, який допоміг дніпрянці. Про цей випадок. розповіли на Facebook-сторінці вишу.
Хлопця звати Олександр. У той день він був у звільненні та прогулювався проспектом Гагаріна, коли побачив жінку, яка втратила свідомість посеред дороги.
Я перевів її у стабільне бокове положення та попросив у перехожих воду, щоби збризнути на обличчя. Вона почала приходити до тями та сказала, що у неї хворе серце, – розповідає Олександр.
Натомість, пересвідчився, що серцево-легеневу реанімацію проводити немає необхідності, жінка дихала. Тому залишив її у стабільному боковому положенні, привів до тями та знаходився поруч до прибуття карети швидкої, – каже Олександр.
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