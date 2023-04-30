В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого пьяный водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста (ФОТО)

ДТП произошло примерно в 14:30, сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Погибшему было 60 лет. Сообщается, что водитель иномарки после того, как сбил велосипедиста, пытался скрыться с места событий. Однако он спровоцировал еще одну аварию на улице Паникахи, где врезался в Chevrolet.
Водителя-убийцу задержали сотрудники правоохранительных органов. С помощью Драгера было установлено, что содержание алкоголя в крови автомобилиста составляет 2.11 промилле при норме 0,2.
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