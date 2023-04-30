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  • У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького п’яний водій іномарки на смерть збив велосипедиста (ФОТО)

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького п’яний водій іномарки на смерть збив велосипедиста (ФОТО)

Сьогодні 16:02
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У суботу, 29 квітня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася смертальна аварія. Там водій автомобіля Skoda у нетверезому стані наїхав на велосипедиста. Постраждалий внаслідок отриманих травм загинув на місці.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького п'яний водій іномарки на смерть збив велосипедиста (ФОТО)

ДТП сталася приблизно о 14:30, повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Загиблому було 60 років. Повідомляється, що водій іномарки після того, як збив велосипедиста, намагався втекти з місця подій. Проте він спричинив ще одну аварію на вулиці Панікахи, де врізався у Chevrolet. 

Водія-вбивцю затримали співробітники правоохороних органів. За допомогою Драгера було встановлено, що вміст алкоголю в крові автомобіліста становить 2.11 проміле при нормі 0,2.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького п'яний водій іномарки на смерть збив велосипедиста (ФОТО) Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького п'яний водій іномарки на смерть збив велосипедиста (ФОТО)

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