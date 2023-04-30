У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького п’яний водій іномарки на смерть збив велосипедиста (ФОТО)

У суботу, 29 квітня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася смертальна аварія. Там водій автомобіля Skoda у нетверезому стані наїхав на велосипедиста. Постраждалий внаслідок отриманих травм загинув на місці.

ДТП сталася приблизно о 14:30, повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Загиблому було 60 років. Повідомляється, що водій іномарки після того, як збив велосипедиста, намагався втекти з місця подій. Проте він спричинив ще одну аварію на вулиці Панікахи, де врізався у Chevrolet.

Водія-вбивцю затримали співробітники правоохороних органів. За допомогою Драгера було встановлено, що вміст алкоголю в крові автомобіліста становить 2.11 проміле при нормі 0,2.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: