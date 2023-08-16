В Днепре на просп. Хмельницкого маршрутка с пассажирами врезалась в столб: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня, 16 августа, в Днепре на просп. Б. Хмельницкого произошла авария – там маршрутка №151 врезалась в столб. В момент столкновения в салоне находились люди.

Как сообщают местные Telegram-каналы, предварительно известно, что легковушка подрезала маршрутку. Водитель пытался избежать масштабной аварии и въехал в столб.

Отмечается, что есть пострадавшие – но точной информации пока нет.

На месте работают правоохранители.

Мы обратились за комментарием в полицию. Как только появятся подробности – мы обязательно сообщим!

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