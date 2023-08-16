У Дніпрі на просп. Хмельницького маршрутка з пасажирами врізалася у стовп: є постраждалі

Сьогодні, 16 серпня, у Дніпрі на просп. Б. Хмельницького сталася аварія – там маршрутка №151 врізалася у стовп. У момент зіткнення в салоні були люди.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, попередньо відомо, що легковик підрізав маршрутку. Водій намагався уникнути масштабної аварії та в’їхав у стовп.
Зазначається, що є постраждалі – але точної інформації поки що немає.
На місці працюють правоохоронці.
Ми звернулися за коментарем до поліції. Як тільки заявляться подробиці – ми обов’язково повідомимо!
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