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  • У Дніпрі на просп. Хмельницького маршрутка з пасажирами врізалася у стовп: є постраждалі

У Дніпрі на просп. Хмельницького маршрутка з пасажирами врізалася у стовп: є постраждалі

Сьогодні 16:59
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Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі на просп. Хмельницького маршрутка з пасажирами врізалася у стовп: є постраждалі

Сьогодні, 16 серпня, у Дніпрі на просп. Б. Хмельницького сталася аварія – там маршрутка №151 врізалася у стовп. У момент зіткнення в салоні були люди.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, попередньо відомо, що легковик підрізав маршрутку. Водій намагався уникнути масштабної аварії та в’їхав у стовп.

Зазначається, що є постраждалі – але точної інформації поки що немає.

На місці працюють правоохоронці.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Як тільки заявляться подробиці – ми обов’язково повідомимо!

Новости Днепра про У Дніпрі на просп. Хмельницького маршрутка з пасажирами врізалася у стовп: є постраждалі

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Новости Днепра про У Дніпрі на просп. Хмельницького маршрутка з пасажирами врізалася у стовп: є постраждаліУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на просп. Хмельницького маршрутка з пасажирами врізалася у стовп: є постраждаліРусский

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