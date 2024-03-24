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В Днепре на пожаре пожилой мужчина получил ожоги тела

Сегодня 16:07
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В Днепре на пожаре мужчина получил ожоги.

Новости Днепра про В Днепре на пожаре пожилой мужчина получил ожоги тела

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщения о пожаре поступило сегодня, в 12 часов.

Инцидент произошел на улице Конотопской Амур-Нижнеднепровского района города Днепр. Дым уходил из частного жилого дома.

На месте спасатели установили, что возгорание в доме уже ликвидировали местные жители. Огнем уничтожено домашнее имущество на площади 1кв.м, — говорится в сообщении ГСЧС.

Ожоги тела получил 74-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.

Сегодня мы писали о ДТП на улице Набережная Победы.

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