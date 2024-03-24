В Днепре на пожаре пожилой мужчина получил ожоги тела

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Сообщения о пожаре поступило сегодня, в 12 часов.
Инцидент произошел на улице Конотопской Амур-Нижнеднепровского района города Днепр. Дым уходил из частного жилого дома.
На месте спасатели установили, что возгорание в доме уже ликвидировали местные жители. Огнем уничтожено домашнее имущество на площади 1кв.м, — говорится в сообщении ГСЧС.
Ожоги тела получил 74-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.
Сегодня мы писали о ДТП на улице Набережная Победы.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии.
Сегодня в Днепре на Победе столкнулись два автомобиля.
В боях за Украину погиб военный медик из Вольногорска Андрей…
Полицейские взрывотехнической службы обезвредили боевые части БПЛА "Шахед".
В Кривом Роге энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии.
Сегодня в Днепре на Победе столкнулись два автомобиля.
В боях за Украину погиб военный медик из Вольногорска Андрей Ревута.
Полицейские взрывотехнической службы обезвредили боевые части БПЛА "Шахед".
Сегодня ночью российские войска атаковали область ударными БПЛА.
Силы обороны Украины поразили два десантных корабля в Крыму.
В Днепре патрульные задержали подозрительную молодую пару.
Хорошего дня, друзья!
Сегодня оккупанты атаковали Днепропетровщину 14 раз.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!