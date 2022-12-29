В Днепре на пожаре погибла 88-летняя женщина

К вызову привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

К сожалению, в доме сотрудники ГСЧС обнаружили тело женщины 1934 года рождения.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар уже потушили местные жители.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Вчера, 28 декабря, в 17:11 на линию «101» сообщили о пожаре в частном жилом доме на улице Серова.

Нагорный рынок Днепра раньше находился на пересечении проспекта и улицы…

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