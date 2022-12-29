В Днепре на пожаре погибла 88-летняя женщина

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар уже потушили местные жители.
К сожалению, в доме сотрудники ГСЧС обнаружили тело женщины 1934 года рождения.
Огонь уничтожил домашнее имущество дома на площади 8 кв. м.
К вызову привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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