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Жители Днепра установили во дворах многоэтажек «народные елки» (ФОТО)

Сегодня 14:21
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На левом берегу Днепра жители многоэтажек украсили народные елки.

Новости Днепра про Жители Днепра установили во дворах многоэтажек

Об этом рассказали в сообществе «Райончик».

Новый год уже послезавтра, однако в этом году не будет массовых гуляний, поэтому жители левого берега решили устроить себе праздник и самостоятельно украсить «народные елки». Устанавливают их прямо во дворах многоэтажек. Некоторые из деревьев высадили в землю в прошлом году, а остальные приобрели в этом.

Народные елки есть на Райончике, жилых массивах Левобережный-3, Клочко-6, на Березинке, Самаровке, в Приднепровске, Рыбальском, Игрене и Чаплях.

Новости Днепра про Жители Днепра установили во дворах многоэтажек

Новости Днепра про Жители Днепра установили во дворах многоэтажек

Новости Днепра про Жители Днепра установили во дворах многоэтажек

К украшению деревьев присоединились дети. Именно для них и устанавливали эти елки, чтобы малыши не скучали по праздникам.

Новости Днепра про Жители Днепра установили во дворах многоэтажек

Новости Днепра про Жители Днепра установили во дворах многоэтажек

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