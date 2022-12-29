Жители Днепра установили во дворах многоэтажек «народные елки» (ФОТО)

На левом берегу Днепра жители многоэтажек украсили народные елки.

Об этом рассказали в сообществе «Райончик».

Новый год уже послезавтра, однако в этом году не будет массовых гуляний, поэтому жители левого берега решили устроить себе праздник и самостоятельно украсить «народные елки». Устанавливают их прямо во дворах многоэтажек. Некоторые из деревьев высадили в землю в прошлом году, а остальные приобрели в этом.

Народные елки есть на Райончике, жилых массивах Левобережный-3, Клочко-6, на Березинке, Самаровке, в Приднепровске, Рыбальском, Игрене и Чаплях.

К украшению деревьев присоединились дети. Именно для них и устанавливали эти елки, чтобы малыши не скучали по праздникам.

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