Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.
По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет.
Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракеты.
Выстоим и победим! – отметил Валерий Залужный.
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