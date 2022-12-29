Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты

По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

Сегодня россияне снова массированно ударили по Украине ракетами.

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