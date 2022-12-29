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Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты

Сегодня 12:30
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Сегодня россияне снова массированно ударили по Украине ракетами.

Новости Днепра про Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет.

Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракеты.

Выстоим и победим! – отметил Валерий Залужный.

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