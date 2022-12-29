У Дніпрі на пожежі загинула 88-річна жінка

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежу вже загасили місцеві мешканці.
На жаль, у будинку співробітники ДСНС виявили тіло жінки 1934 року народження.
Вогонь знищив домашнє майно в будинку на площі 8 кв. м.
За викликом залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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