У Дніпрі на пожежі загинула 88-річна жінка

Учора, 28 грудня, о 17:11 на лінію «101» повідомили про пожежу у приватному житловому будинку на вулиці Сєрова.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежу вже загасили місцеві мешканці.

На жаль, у будинку співробітники ДСНС виявили тіло жінки 1934 року народження.

Вогонь знищив домашнє майно в будинку на площі 8 кв. м.

За викликом залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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