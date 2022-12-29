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В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)

Сегодня 13:36
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В ночь с 28 на 29 декабря в центре Одессы демонтировали памятник Екатерине II на Екатерининской площади.

Новости Днепра про В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)

Демонтаж памятника, официальное название которого – «Основателям Одессы», начался около 23:00 и длился почти три часа.

Об этом сообщают СМИ. Фото опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Новости Днепра про В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)

Новости Днепра про В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)

Новости Днепра про В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)

Также в Суворовском районе Одессы был демонтирован памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Новости Днепра про В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)

Оба памятника передадут на хранение в Одесский художественный музей.

Новости Днепра про В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)

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Новости Днепра про В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)Русский

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