В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)

Демонтаж памятника, официальное название которого – «Основателям Одессы», начался около 23:00 и длился почти три часа.
Об этом сообщают СМИ. Фото опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Также в Суворовском районе Одессы был демонтирован памятник российскому полководцу Александру Суворову.
Оба памятника передадут на хранение в Одесский художественный музей.
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