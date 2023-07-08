В Днепре на Победе запускали салют из окна 4-го этажа

Сегодня, 8 июля, в Днепре на жилом массиве Победа произошел неприятный инцидент.
С 4-го этажа одной из многоэтажек мужчина запускал салют.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Это очень возмутило горожан, но вызвали ли они на место происшествия правоохранителей – неизвестно.
Напомним, на территории Украины запрещено использовать фейерверки и салюты. К тому же подобные звуки сейчас вызывают неприятные ассоциации у большинства людей.
Поэтому ни в коем случае не делайте так!
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