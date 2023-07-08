В Днепре на Победе запускали салют из окна 4-го этажа

Нет слов...

Сегодня, 8 июля, в Днепре на жилом массиве Победа произошел неприятный инцидент.

С 4-го этажа одной из многоэтажек мужчина запускал салют.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Это очень возмутило горожан, но вызвали ли они на место происшествия правоохранителей – неизвестно.

Напомним, на территории Украины запрещено использовать фейерверки и салюты. К тому же подобные звуки сейчас вызывают неприятные ассоциации у большинства людей.

Поэтому ни в коем случае не делайте так!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: