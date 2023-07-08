У Дніпрі на Перемозі запускали салют із вікна 4-го поверху

Сьогодні, 8 липня, у Дніпрі на житловому масиві Перемога стався неприємний інцидент.
Із 4-го поверху однієї із багатоповерхівок чоловік запускав салют.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Це дуже обурило містян, але чи викликали вони на місце події правоохоронців – невідомо.
Нагадаємо, на території України заборонено використовувати феєрверки і салюти. До того ж подібні звуки зараз викликають неприємні асоціації у більшості людей.
Тому ні в якому разі не робіть так!
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