У Дніпрі на Перемозі запускали салют із вікна 4-го поверху

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Сьогодні, 8 липня, у Дніпрі на житловому масиві Перемога стався неприємний інцидент.

Із 4-го поверху однієї із багатоповерхівок чоловік запускав салют.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Це дуже обурило містян, але чи викликали вони на місце події правоохоронців – невідомо.

Нагадаємо, на території України заборонено використовувати феєрверки і салюти. До того ж подібні звуки зараз викликають неприємні асоціації у більшості людей.

Тому ні в якому разі не робіть так!

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