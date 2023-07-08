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У Дніпрі на Перемозі запускали салют із вікна 4-го поверху

Вчора 21:44
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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі запускали салют із вікна 4-го поверху

Сьогодні, 8 липня, у Дніпрі на житловому масиві Перемога стався неприємний інцидент. 

Із 4-го поверху однієї із багатоповерхівок чоловік запускав салют.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Це дуже обурило містян, але чи викликали вони на місце події правоохоронців – невідомо.

Нагадаємо, на території України заборонено використовувати феєрверки і салюти. До того ж подібні звуки зараз викликають неприємні асоціації у більшості людей.

Тому ні в якому разі не робіть так!

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі запускали салют із вікна 4-го поверхуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі запускали салют із вікна 4-го поверхуРусский

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