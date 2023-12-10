В Днепре на Победе сгорел «народный мемориал» памяти жертв погибших от российской ракеты

В Днепре на Набережной Победе сгорела остановка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в половине четвертого утра к чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на остановке.

По предварительной информации, горели мягкие игрушки на общей площади 5 кв.м.

Здесь был «народный мемориал» по погибшим от попадания российской ракеты.

Пожар был ликвидирован через 15 минут.

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