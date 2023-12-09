У Мост-сіті людей вивели на вулицю через можливу пожежу (ВІДЕО)

Сьогодні у ТРЦ Мост-сіті людей вивели на вулицю, через пожежну тривогу.

Про це повідомляє Telegram-канал Хдніпро.

Що стало причиною евакуації людей невідомо.

Люди спокійно та без паніки залишили приміщення ТРЦ.

Залишити “Мост” людям допомагали працівники та персонал центру.

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