У Мост-сіті людей вивели на вулицю через можливу пожежу (ВІДЕО)

Про це повідомляє Telegram-канал Хдніпро.
Що стало причиною евакуації людей невідомо.
Люди спокійно та без паніки залишили приміщення ТРЦ.
Залишити “Мост” людям допомагали працівники та персонал центру.
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