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У Мост-сіті людей вивели на вулицю через можливу пожежу (ВІДЕО)

Сьогодні 18:34
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Сьогодні у ТРЦ Мост-сіті людей вивели на вулицю, через пожежну тривогу.

Про це повідомляє Telegram-канал Хдніпро.

Що стало причиною евакуації людей невідомо.

Люди спокійно та без паніки залишили приміщення ТРЦ.

Залишити “Мост” людям допомагали працівники та персонал центру. 

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Новости Днепра про У Мост-сіті людей вивели на вулицю через можливу пожежу (ВІДЕО)Українська

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