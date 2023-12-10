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На Дніпропетровщині під час пожежі виявили тіло чоловіка

Сьогодні 10:56
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У місті Павлоград Дніпропетровської області під час пожежі загинув чоловік.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час пожежі виявили тіло чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вчора, о 20:48, до наздвичайників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв України міста Павлоград сталася пожежа.

Горіла квартира у п’ятиповерховому житловому будинку.

У палаючій оселі пожежники знайшли тіло загиблого чоловіка, 1950 року народження. 

Пожежу локалізували за пів години.

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