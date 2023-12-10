На Дніпропетровщині під час пожежі виявили тіло чоловіка

У місті Павлоград Дніпропетровської області під час пожежі загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вчора, о 20:48, до наздвичайників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв України міста Павлоград сталася пожежа.

Горіла квартира у п’ятиповерховому житловому будинку.

У палаючій оселі пожежники знайшли тіло загиблого чоловіка, 1950 року народження.

Пожежу локалізували за пів години.

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