В Днепре на Победе сбили мальчика на самокате

Там мальчик лет 11-13 на самокате переезжал дорогу на «красный». В этот момент его сбило авто.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На место свидетели аварии вызвали медиков и правоохранителей.
По предварительной информации, у пострадавшего подростка диагностировали закрытый перелом голеностопа.
Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.
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