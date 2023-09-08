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В Днепре на Победе сбили мальчика на самокате

Сегодня 17:08
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Сегодня, 8 сентября, в Днепре на ж/м Победа-6 произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на Победе сбили мальчика на самокате

Там мальчик лет 11-13 на самокате переезжал дорогу на «красный». В этот момент его сбило авто.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На место свидетели аварии вызвали медиков и правоохранителей.

По предварительной информации, у пострадавшего подростка диагностировали закрытый перелом голеностопа.

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре на Победе сбили мальчика на самокате

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