В Днепре на Победе сбили мальчика на самокате

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

По предварительной информации, у пострадавшего подростка диагностировали закрытый перелом голеностопа.

На место свидетели аварии вызвали медиков и правоохранителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Там мальчик лет 11-13 на самокате переезжал дорогу на «красный». В этот момент его сбило авто.

Сегодня, 8 сентября, в Днепре на ж/м Победа-6 произошла авария.

К сожалению, количество аварий в последнее время возросло.

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