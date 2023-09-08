У Дніпрі на Перемозі збили хлопчика на самокаті

Сьогодні, 8 вересня, у Дніпрі на ж/м Перемога-6 сталася аварія.

Там хлопчик років 11-13 на самокаті переїжджав дорогу на “червоний”. У цей момент його збило авто.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місце свідки аварії викликали медиків та правоохоронців.

За попередньою інформацією, у постраждалого підлітка діагностували закритий перелом гомілкостопу.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

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