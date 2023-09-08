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У Дніпрі на Перемозі збили хлопчика на самокаті

Сьогодні 17:08
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Сьогодні, 8 вересня, у Дніпрі на ж/м Перемога-6 сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі збили хлопчика на самокаті

Там хлопчик років 11-13 на самокаті переїжджав дорогу на “червоний”. У цей момент його збило авто.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місце свідки аварії викликали медиків та правоохоронців.

За попередньою інформацією, у постраждалого підлітка діагностували закритий перелом гомілкостопу.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі збили хлопчика на самокаті

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