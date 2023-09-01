В Днепре на Пастера нашли тело мужчины: полиция просит помощи в опознании

В воскресенье, 27 августа, на улице Пастера возле дома №10 нашли тело мужчины.

Личность умершего до сих пор не установили, поэтому полиции нужна помощь.

Об этом сообщает «Информатор».

На вид мужчине было от 20 до 35 лет.

Приметы: рост 178 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет: белая футболка, синие шорты и белые кроссовки.

Если вы узнали мужчину на фото, обратитесь в полицию по номерам: (063) 652-11-16, (063) 701-35-61.

Важна любая информация!

ВНИМАНИЕ! ФОТО 18+!!!

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