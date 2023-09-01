У Дніпрі на Пастера знайшли тіло чоловіка: поліція просить допомоги в упізнанні

Особу померлого досі не встановили, тож поліції потрібна допомога.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На вигляд чоловікові було від 20 до 35 років.
Прикмети: зріст 178 сантиметрів, середня статура.
Був одягнений: біла футболка, сині шорти та білі кросівки.
Якщо ви впізнали чоловіка на фото, зверніться до поліції за номерами: (063) 652-11-16, (063) 701-35-61.
Важлива будь-яка інформація!
УВАГА! ФОТО 18+!!!
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