У Дніпрі на Пастера знайшли тіло чоловіка: поліція просить допомоги в упізнанні

У неділю, 27 серпня, на вулиці Пастера поблизу будинку №10 знайшли тіло чоловіка.

Особу померлого досі не встановили, тож поліції потрібна допомога.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На вигляд чоловікові було від 20 до 35 років.

Прикмети: зріст 178 сантиметрів, середня статура.

Був одягнений: біла футболка, сині шорти та білі кросівки.

Якщо ви впізнали чоловіка на фото, зверніться до поліції за номерами: (063) 652-11-16, (063) 701-35-61.

Важлива будь-яка інформація!

УВАГА! ФОТО 18+!!!

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