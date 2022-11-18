В Днепре на Парусе из-за отключения света остановились троллейбусы и начался транспортный «коллапс»

В Днепре на жилом массиве Парус маленький транспортный коллапс. Из-за веерных отключений света временно не ездят троллейбусы. Из-за этого многие из днепрян опоздали на работу, а маршрутки отъезжают от остановок польностью забитые.
Многие до сих пор ждут транспорта на остановке.
Специалисты пытаются переподключить троллейбусы к другой подстанции, потому надеемся, что скоро движение возобновится. Отметим, что в городе иногда не работают светофоры, поэтому будьте осторожны.
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Яна Юхименко
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