У Дніпрі на Парусі через відключення світла зупинилися тролейбуси і почався транспортний “колапс”

У Дніпрі на житловому масиві Парус маленький транспортний колапс. Через віялові відключення світла тимчасово не їздять тролейбуси. Через це багато хто з дніпрян запізнився на роботу, а маршрутки від’їзжають від зупинок забиті вщент.
Багато хто досі чекає транспорт на зупинці.
Спеціалісти намагаються перепідключити тролейбуси до іншої підстанції, тому сподіваємося, що скоро рух відновиться. Зазначимо, що в місті подекуди не працюють світлофори, тому будьте обережні.
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