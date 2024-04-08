В Днепре на Паникахи Hyundai сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе: видео

По словам свидетелей, мальчик подлетел на 2 метра в высоту.

В воскресенье, 7 апреля, в Днепре на улице Паникахи в районе перекрестка с бульваром Платонова произошла авария. Там Hyundai пролетел перекресток на «красный», въехал в толпу на пешеходном переходе и сбил 11-летнего мальчика.

Об этом сообщает «Информатор».

По словам свидетелей, мальчик подлетел на 2 метра в высоту.

Ребенка госпитализировали в больницу. Предварительно, врачи диагностировали у пострадавшего закрытый перелом левой лучевой кости.

Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине неожиданно вспыхнул автомобиль (ФОТО).

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