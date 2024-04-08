Гасили 7 рятувальників: на Дніпропетровщині зненацька спалахнув автомобіль (ФОТО)

Надвечір 7 квітня на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Терьошкіна у Павлограді горить легковий автомобіль.
Рятувальники оперативно прибули за вказаною адресою. Там вони з’ясували, що вогонь охопив моторний відсік та салон автомобіля «ВАЗ». Площа пожежі склала 5 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Займання ліквідували. Загиблих та травмованих немає.
До гасіння пожежі залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме з 8 до 10 квітня.
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