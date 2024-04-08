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  • Гасили 7 рятувальників: на Дніпропетровщині зненацька спалахнув автомобіль (ФОТО)

Гасили 7 рятувальників: на Дніпропетровщині зненацька спалахнув автомобіль (ФОТО)

Сьогодні 09:36
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Що стало причиною займання - поки невідомо!

Новости Днепра про Гасили 7 рятувальників: на Дніпропетровщині зненацька спалахнув автомобіль (ФОТО)

Надвечір 7 квітня на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Терьошкіна у Павлограді горить легковий автомобіль.

Рятувальники оперативно прибули за вказаною адресою. Там вони з’ясували, що вогонь охопив моторний відсік та салон автомобіля «ВАЗ». Площа пожежі склала 5 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Гасили 7 рятувальників: на Дніпропетровщині зненацька спалахнув автомобіль (ФОТО)

Новости Днепра про Гасили 7 рятувальників: на Дніпропетровщині зненацька спалахнув автомобіль (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме з 8 до 10 квітня.

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Новости Днепра про Гасили 7 рятувальників: на Дніпропетровщині зненацька спалахнув автомобіль (ФОТО)Українська

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