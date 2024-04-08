Тушили 7 спасателей: на Днепропетровщине неожиданно вспыхнул автомобиль (ФОТО)

Что стало причиной возгорания - пока неизвестно!

Вечером 7 апреля на линию «101» сообщили о том, что на улице Терешкина в Павлограде горит легковой автомобиль.

Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу. Там они выяснили, что огонь охватил моторный отсек и салон автомобиля «ВАЗ». Площадь пожара составила 5 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание ликвидировали. Погибших и травмированных нет.

К тушению пожара привлекли 7 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится с 8 до 10 апреля.

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