Тушили 7 спасателей: на Днепропетровщине неожиданно вспыхнул автомобиль (ФОТО)

Вечером 7 апреля на линию «101» сообщили о том, что на улице Терешкина в Павлограде горит легковой автомобиль.
Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу. Там они выяснили, что огонь охватил моторный отсек и салон автомобиля «ВАЗ». Площадь пожара составила 5 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание ликвидировали. Погибших и травмированных нет.
К тушению пожара привлекли 7 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится с 8 до 10 апреля.
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