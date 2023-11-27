В Днепре на остановке загорелся автомобиль

Об этом сообщили в ГСЧС.
На улице Симферопольской загорелся стоящий на временной остановке автомобиль. В какой-то момент очевидцы увидели валивший из моторного отсека дым. На помощь позвали пожарных.
Спасатели, приехав на вызов, увидели охваченный пламенем моторный отсек и находившийся на временной остановке салон легковой машины «Opel». Автомобиль потушили. Погибших и травмированных нет.
О причине пожара пока ничего не известно.
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