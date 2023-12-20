В Днепре на Набережной Заводской возле храма обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

Мужчине было около 50 лет.

На днях в Днепре на Набережной Заводской, возле храма, обнаружили тело мужчины.

На место сразу вызвали правоохранителей.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что мужчине было около 50 лет. По предварительной информации, горожанин рыбачил и ему стало плохо.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле погибшего не обнаружены телесные повреждения криминального характера. Причина смерти устанавливается.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в заброшенном здании нашли тело женщины с колото-резаными ранами: что говорят в полиции.

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