В Днепре на Набережной Заводской возле храма обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

На днях в Днепре на Набережной Заводской, возле храма, обнаружили тело мужчины.
На место сразу вызвали правоохранителей.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что мужчине было около 50 лет. По предварительной информации, горожанин рыбачил и ему стало плохо.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле погибшего не обнаружены телесные повреждения криминального характера. Причина смерти устанавливается.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в заброшенном здании нашли тело женщины с колото-резаными ранами: что говорят в полиции.
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