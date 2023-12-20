У Дніпрі на Набережній Заводській біля храму виявили тіло чоловіка: коментар поліції

Днями у Дніпрі на Набережній Заводській, біля храму, виявили тіло чоловіка.
На місце відразу викликали правоохоронців.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що чоловіку було близько 50 років. За попередньою інформацією, містянин рибалив і йому стало зле.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що, попередньо, на тілі загиблого не виявлено тілесних ушкоджень кримінального характеру. Причина смерті встановлюється.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у покинутій будівлі знайшли тіло жінки з колото-різаними ранами: що кажуть у поліції.
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Александра Лучка
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