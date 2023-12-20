На Дніпропетровщині Hyundai збив 9-річну дівчинку, вона померла у “швидкій” (ВІДЕО)

Учора, 19 грудня, у селі Мала Петриківка Дніпровського району сталася жахлива аварія – там Hyundai Accent збив 9-річну дівчинку. На жаль, вона померла у “швидкій”.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Момент ДТП зафільмувала камера відеоспостереження. На кадрах видно, що дівчинка вийшла з машини, яка стояла на узбіччі. Вона перебігала дорогу поруч з переходом, в цей момент її і збила автівка.
За попередніми даними, водій Hyundai був тверезий.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
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