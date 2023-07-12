В Днепре на Набережной Заводской столкнулись Skoda и Volkswagen: у пострадавшего перелом таза

Вчера, 11 июля, в Днепре на улице Набережная Заводская произошла авария.
Там столкнулись два легковых автомобиля Skoda Octavia и Volkswagen Jetta.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 20:10.
К сожалению, пострадал водитель Skoda Octavia. Его деблокировали с авто и госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – перелом таза.
Сотрудники полиции будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области на трассе Honda врезалась в припаркованный Volkswagen: есть пострадавшие.
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Александра Лучка
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