В Днепре на Набережной Заводской столкнулись Skoda и Volkswagen: у пострадавшего перелом таза

Будьте осторожны за рулем!

Вчера, 11 июля, в Днепре на улице Набережная Заводская произошла авария.

Там столкнулись два легковых автомобиля Skoda Octavia и Volkswagen Jetta.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 20:10.

К сожалению, пострадал водитель Skoda Octavia. Его деблокировали с авто и госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – перелом таза.

Сотрудники полиции будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области на трассе Honda врезалась в припаркованный Volkswagen: есть пострадавшие.

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