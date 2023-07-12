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  • У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулися Skoda та Volkswagen: у постраждалого перелом тазу

У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулися Skoda та Volkswagen: у постраждалого перелом тазу

Сьогодні 13:54
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Будьте обережні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулися Skoda та Volkswagen: у постраждалого перелом тазу

Учора, 11 липня, у Дніпрі на вулиці Набережна Заводська сталася аварія.

Там зіткнулися два легкові автомобілі Skoda Octavia та Volkswagen Jetta.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 20:10.

На жаль, постраждав водій Skoda Octavia. Його деблокували з авто та госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – перелом тазу.

Співробітники поліції будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулися Skoda та Volkswagen: у постраждалого перелом тазу

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулися Skoda та Volkswagen: у постраждалого перелом тазу

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі Honda врізалась у припаркований Volkswagen: є постраждалі.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулися Skoda та Volkswagen: у постраждалого перелом тазуУкраїнська

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