Сьогодні частина Дніпра знову залишиться без світла: адреси
В связи с проведением очередных ремонтных работ Центральная энергетическая компания опубликовала новые адреса отключений света в Днепре.
Из-за выполнения ремонтных работ на оборудованиях подстанций электроэнергии не будет с
08:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Автозаводская: 1, 51-А, 53-61 (четные), 88-Б, 90А, 92-100 (четные), 102-А, 104, 106, 112-124 (четные), 128-136 (четные); ул. Зимняя: 1-18, 20; ул. Николая Погребняка (Крамского): 1, 3, 5-11, 12-Б, 13-42, 43-А, 44-А, 45-47, 51-Б; ул. Победителей: 8-А, 31-41 (нечетные), 42-73, 75-81 (нечетные), 84-Б, 86-110 (четные); ул. Алексея Тищика: 1-19, 20-А, 21-23, 24-А, 25-38, 40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66; ул. Пржевальского: 2, 4, 6, 8; ул. Михаила Сапожникова (Седова): 1-5, 7-17, 18-А, 19, 20, 22; пров. Зимний: 1-6, 8; пров. Изюмский 2-й: 33; пров. Николая Погребняка(Крамского): 1, 4; пров. Изюмский: 12, 14, 31-45 (нечетные), 46-А, 47, 51-А, 55, 57-А, 59-77 (нечетные), 79-А, 81, 83, 85-А, 87- 95 (нечетные), 109; пров. Криворожский: 4; пров. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-23, 27-31, 34-42 (четные); проезд Шахматный: 2-9, 11, 12-А, 14, 16, 17-33, 35-А, 36, 37, 39;
С
08:00 до 18:00: ул. Аэродром: 1-12, 12-А, 13,14, 14-Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303; ул. Аэропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160-Б, 160-Г, 169, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 25 303, 320, 436; ул. Строителей: 10-Т, 10-Н, 17, 295, 305; ул. 152-й дивизии: 160-Д.
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стало известно, будут ли отключения света в Днепре до конца дня. Читайте также:
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