В Днепре на Набережной Заводской авто наехало на бордюр и перевернулось: водитель скрылся

Этой ночью на Набережной Заводской произошла авария.
Как сообщают в патрульной полиции, авто наехало на бордюр и в результате перевернулось.
Когда полицейские приехали на место происшествия, водителя там уже не было.
Сейчас правоохранители разыскивают виновника ДТП, чтобы привлечь его к ответственности.
Будьте осторожны и внимательны за рулем и ни в коем случае не нарушайте правила дорожного движения!
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