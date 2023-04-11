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  • В Днепре на Набережной Заводской авто наехало на бордюр и перевернулось: водитель скрылся

В Днепре на Набережной Заводской авто наехало на бордюр и перевернулось: водитель скрылся

Сегодня 13:07
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Когда правоохранители прибыли на место происшествия, водителя там уже не было.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Заводской авто наехало на бордюр и перевернулось: водитель скрылся

Этой ночью на Набережной Заводской произошла авария.

Как сообщают в патрульной полиции, авто наехало на бордюр и в результате перевернулось.

Когда полицейские приехали на место происшествия, водителя там уже не было.

Сейчас правоохранители разыскивают виновника ДТП, чтобы привлечь его к ответственности. 

Будьте осторожны и внимательны за рулем и ни в коем случае не нарушайте правила дорожного движения!

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Новости Днепра про В Днепре на Набережной Заводской авто наехало на бордюр и перевернулось: водитель скрылсяУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Набережной Заводской авто наехало на бордюр и перевернулось: водитель скрылсяРусский

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