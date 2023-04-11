Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Набережній Заводській авто наїхало на бордюр та перевернулося: водій зник

У Дніпрі на Набережній Заводській авто наїхало на бордюр та перевернулося: водій зник

Сьогодні 13:07
просмотров

Коли правоохоронці прибули на місце події, водія там вже не було.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській авто наїхало на бордюр та перевернулося: водій зник

Цієї ночі на Набережній Заводській сталася аварія.

Як повідомляють у патрульній поліції, авто наїхало на бордюр та в результаті перекинулося.

Коли поліцейські приїхали на місце події, водія там вже не було.

Зараз правоохоронці розшукують кермувальника, щоб притягнути його до відповідальності.

Будь ласка, будьте обережні та уважні за кермом та в жодному разі не порушуйте правила дорожнього руху!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській авто наїхало на бордюр та перевернулося: водій зникУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпропетровській області підтвердили випадки чуми свиней та сказу в котів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:46
    У Дніпропетровській області підтвердили випадки чуми свиней та сказу в котів

    На Дніпропетровщині зафіксували декілька випадків сказу та чуми в тварин.

    Синиця з пістолетом і політик, збиваючий ракету поглядом: які мурали з’явилися в Дніпрі за рік повномасштабної війни (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:39
    Синиця з пістолетом і політик, збиваючий ракету поглядом: які мурали з’явилися в Дніпрі за рік повномасштабної війни (ФОТО)

    У Дніпрі історія міста та країни відображена у муралах на…

    У Дніпрі напівголий чоловік застряг у вітрині дитячого розважального центру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:07
    У Дніпрі напівголий чоловік застряг у вітрині дитячого розважального центру

    У Дніпрі напівголий чоловік намагався забратися посеред ночі до дитячого…

    У Дніпрі пропонують перейменувати проспект Гагаріна: як саме
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:29
    У Дніпрі пропонують перейменувати проспект Гагаріна: як саме

    У Дніпрі хочуть перейменувати проспект Гагаріна.

    Наверх