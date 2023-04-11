У Дніпрі на Набережній Заводській авто наїхало на бордюр та перевернулося: водій зник

Коли правоохоронці прибули на місце події, водія там вже не було.

Цієї ночі на Набережній Заводській сталася аварія.

Як повідомляють у патрульній поліції, авто наїхало на бордюр та в результаті перекинулося.

Коли поліцейські приїхали на місце події, водія там вже не було.

Зараз правоохоронці розшукують кермувальника, щоб притягнути його до відповідальності.

Будь ласка, будьте обережні та уважні за кермом та в жодному разі не порушуйте правила дорожнього руху!

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