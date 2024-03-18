В Днепре на Набережной Победы во время движения загорелось такси

На днях в Днепре на Набережной Победы произошло ДТП, сообщили в Полиции охраны.
Как сообщили правоохранители, автомобиль такси Uklon загорелся во время движения, когда водитель ехал к клиенту. На месте происшествия работали спасатели и экипаж полиции охраны.
Инцидент произошел около полудня, уточнили правоохранители. К счастью, пострадавших нет.
Как рассказал таксист, он ехал в сторону центра города, чтобы взять новый заказ. В какой-то момент авто загорелось. Внутри салона кроме водителя никого не было. Водитель выбежал из машины и позвал спасателей. До приезда пожарных, мужчина пытался потушить пожар самостоятельно.
Однако передняя часть транспортного средства и салон выгорел дотла за считанные минуты. Пожар ликвидировали спасатели. Полицейские устанавливают все детали происшествия.
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