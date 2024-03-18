У Дніпрі на Набережній Перемоги під час руху загорілося таксі

У Дніпрі під час руху загорілося таксі Uklon.

повідомили в Поліції охорони. Днями у Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП,в Поліції охорони.

Як повідомили правоохоронці, автівка таксі Uklon загорілася під час руху, коли водій їхав до клієнта. На місці події працювали рятувальники та екіпаж поліції охорони.

Інцидент стався близько опівдня, уточнили правоохоронці. На щастя, постраждалих немає.

Як розповів таксист, він їхав у сторону центра міста, аби взяти нове замовлення. У якийсь момент авто загорілося. Всередині салону крім водія нікого не було. Кермувальник вибіг з машини та покликав рятувальників. До приїзду вогнеборців, чоловік намагався загасити пожежу самостійно.

Проте передня частина транспортного засобу та салон вигорів вщент за лічені хвилини. Пожежу ліквідували рятувальники. Поліціянти встановлюють всі обставини події.

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