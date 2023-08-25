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В Днепре на Монастырском острове мужчина воткнул нож в грудь отдыхающему

Сегодня 15:39
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В Днепре на Монастырском острове в День Независимости произошла резня.

Новости Днепра про В Днепре на Монастырском острове мужчина воткнул нож в грудь отдыхающему

Праздники – всегда напряженное время для правоохранителей и медиков, ведь в эти дни стремительно растет количество преступлений.

Так, 24 августа на Монастырском острове в Днепре произошла резня. Во время отдыха между двумя мужчинами разразился конфликт. О причинах пока ничего не известно, но в результате ссоры одного из отдыхающих забрали в городскую больницу.

Мужчина ударил своего знакомого ножом в грудь. 46-летний пострадавший находится под наблюдением врачей, а вот 51-летнего нападавшего арестовали.

3 места преступления полицейские изъяли орудие преступления – нож. Сегодня мужчине сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Новости Днепра про В Днепре на Монастырском острове мужчина воткнул нож в грудь отдыхающему

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