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  • У Дніпрі на Монастирському острові чоловік встромив ножа в груди відпочивальнику

У Дніпрі на Монастирському острові чоловік встромив ножа в груди відпочивальнику

Сьогодні 15:39
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У Дніпрі на Монастирському острові в День Незалежності сталася різанина.

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові чоловік встромив ножа в груди відпочивальнику

Свята – завжди напружений час для правоохоронців та медиків, адже в ці дні стрімко зростає кількість злочинів. 

Так, 24 серпня на Монастирському острові у Дніпрі сталася різанина. Під час відпочинку між двома чоловіками спалахнув конфлікт. Про причини наразі нічого не відомо, але внаслідок сварки одного із відпочивальників забрали до міської лікарні.

Чоловік вдарив свого знайомого ножем в груди. 46-річний постраждалий наразі знаходиться під наглядом лікарів, а ось 51-річного нападника заарештували. 

3 місця злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж. Сьогодні чоловіку повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Йому загрожує до 8 років тюрьми.

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові чоловік встромив ножа в груди відпочивальнику

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Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові чоловік встромив ножа в груди відпочивальникуУкраїнська

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