В Днепре на Метростроевской ВАЗ сбил велосипедиста: момент попал на видео

В воскресенье, 9 июля, в Днепре на улице Метростроевской произошла авария.

Там автомобиль ВАЗ на скорости сбил велосипедиста. Мужчина переезжал дорогу на двухколесном транспорте на пешеходном переходе, как вдруг на него наехал водитель в «жигулях».

Все подробности и обстоятельства выясняют правоохранители. Пострадавшего забрала «скорая», о его состоянии пока ничего неизвестно.

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