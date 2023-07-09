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  • У Дніпрі на Метростроївській ВАЗ збив велосипедиста: момент потрапив на відео

У Дніпрі на Метростроївській ВАЗ збив велосипедиста: момент потрапив на відео

Сьогодні 11:20
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У неділю, 9 липня, у Дніпрі на вулиці Метростроївській сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Метростроївській ВАЗ збив велосипедиста: момент потрапив на відео

Там автомобіль ВАЗ на швидкості збив велосипедиста. Чоловік переїздив дорогу на двоколісному транспорті на пішоходному переході, як раптом на нього наїхав водій у “жигулях”. 

Усі подробиці та обставини з’ясовують правоохоронці. Потерпілого забрала “швидка”, про його стан поки нічого не відомо. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Метростроївській ВАЗ збив велосипедиста: момент потрапив на відеоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Метростроївській ВАЗ збив велосипедиста: момент потрапив на відеоРусский

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