У Дніпрі на Метростроївській ВАЗ збив велосипедиста: момент потрапив на відео

Там автомобіль ВАЗ на швидкості збив велосипедиста. Чоловік переїздив дорогу на двоколісному транспорті на пішоходному переході, як раптом на нього наїхав водій у “жигулях”.
Усі подробиці та обставини з’ясовують правоохоронці. Потерпілого забрала “швидка”, про його стан поки нічого не відомо.
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Анна Кравчук
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