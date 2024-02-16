В Днепре на месяц сузят дорогу и проезды к домам на проспекте Героев

В Днепре по проспекту Героев запланировали строительные работы.

На Победе, а именно на проспекте Героев, запланировали строительные работы. Здесь собираются прокладывать кабельную линию. В связи с этим могут сузить проезжую часть и придомовую территорию.

Об этом говорится в проекте распоряжения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета 15 февраля.

Работы на проспекте Героев, 4 продлятся с 20 марта по 19 апреля. Кроме сужения придомовой территории и проезжей части, по этому адресу также ограничат движение в проезде в дома между 12 и 13 подъездом.

Подрядчик должен согласовать с полицией временную схему движения и меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Рядом с местом проведения работ должны разместить временные дорожные знаки, ограждение и сведения о сроках работ и исполнителе.

После выполнения работ временные знаки должны убрать, забор демонтируют, а на территории проведут благоустройство. Важно! Это только проект распоряжения, который должен подписать городской голова Борис Филатов, и только тогда документ вступит в силу.

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