У Дніпрі на місяць звузять дорогу та проїзди до будинків на проспекті Героїв

У Дніпрі на проспекті Героїв запланували будівельні роботи.

На Перемозі, а саме на проспекті Героїв запланували будівельні роботи. Тут збираються прокладати кабельну лінію. У зв’язку з цим можуть звузити проїзну частину та прибудинкову територію.

Про це йдеться у проєкті розпорядження, який опублікували на сайті Дніпровської міськради 15 лютого.

Роботи на проспекті Героїв, 4 триватимуть з 20 березня по 19 квітня. Крім звуження прибудинкової території та проїзної частини, за цією адресою також обмежать рух у проїзді до будинків між 12 та 13 під’їздом.

Підрядник має узгодити з поліцією тимчасову схему руху та заходи з організації безпеки дорожнього руху. Поруч з місцем проведення робіт мають розмістити тимчасові дорожні знаки, огорожу та інформацію про терміни робіт й виконавця.

Після виконання робіт тимчасові знаки мають прибрати, огорожу демонтують, а на території проведуть благоустрій. Важливо! Це тільки проєкт розпорядження, який ще має підписати міський голова Борис Філатов, і тільки тоді документ набере чинності.

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