Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на місяць звузять дорогу та проїзди до будинків на проспекті Героїв

У Дніпрі на місяць звузять дорогу та проїзди до будинків на проспекті Героїв

Сьогодні 18:04
просмотров

У Дніпрі на проспекті Героїв запланували будівельні роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі на місяць звузять дорогу та проїзди до будинків на проспекті Героїв

На Перемозі, а саме на проспекті Героїв запланували будівельні роботи. Тут збираються прокладати кабельну лінію. У зв’язку з цим можуть звузити проїзну частину та прибудинкову територію.

Про це йдеться у проєкті розпорядження, який опублікували на сайті Дніпровської міськради 15 лютого. 

Роботи на проспекті Героїв, 4 триватимуть з 20 березня по 19 квітня. Крім звуження прибудинкової території та проїзної частини, за цією адресою також обмежать рух у проїзді до будинків між 12 та 13 під’їздом. 

Підрядник має узгодити з поліцією тимчасову схему руху та заходи з організації безпеки дорожнього руху. Поруч з місцем проведення робіт мають розмістити тимчасові дорожні знаки, огорожу та інформацію про терміни робіт й виконавця.
 

Після виконання робіт тимчасові знаки мають прибрати, огорожу демонтують, а на території проведуть благоустрій. Важливо! Це тільки проєкт розпорядження, який ще має підписати міський голова Борис Філатов, і тільки тоді документ набере чинності. 

 

Новости Днепра про У Дніпрі на місяць звузять дорогу та проїзди до будинків на проспекті Героїв

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на місяць звузять дорогу та проїзди до будинків на проспекті ГероївУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на місяць звузять дорогу та проїзди до будинків на проспекті ГероївРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Перемозі відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тварин
Новини Дніпра
Сьогодні 18:40
У Дніпрі на Перемозі відроджується напівзруйнований стихійний цвинтар домашніх тварин

Кладовище домашніх тварин на Перемозі відроджується.

Як оформити договір дарування на авто чи нерухомість: інструкція та скільки це коштує
Новини Дніпра
Сьогодні 18:01
Як оформити договір дарування на авто чи нерухомість: інструкція та скільки це коштує

Оформити договір дарування в Україні можна на рухоме та нерухоме…

Де знаходився перший цвинтар Катеринослава і що тепер на його місці (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:43
Де знаходився перший цвинтар Катеринослава і що тепер на його місці (ФОТО)

Один із перших міських цвинтарів Дніпра знаходився в районі вулиці…

“Запізнилася на пільги”: у Дніпрі маршрутчик відмовився безплатно везти пенсіонерку
Новини Дніпра
Сьогодні 17:27
“Запізнилася на пільги”: у Дніпрі маршрутчик відмовився безплатно везти пенсіонерку

І знову скандал у маршрутках Дніпра через пільговий проїзд.

Наверх