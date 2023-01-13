В Днепре на Малиновского ВАЗ сбил 12-летнего ребенка (ВИДЕО)

Все обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

Как рассказали в полиции, водитель ВАЗ двигался по Малиновского в направлении Слобожанского проспекта. В этот момент перед торговым центром на зебре начал переходить дорогу 12-летний мальчик. Водитель и сбил его.

Ребенка госпитализировали. По предварительной информации, у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает «Информатор».

Там водитель ВАЗ сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика.

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