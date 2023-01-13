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В Днепре продают легендарную лодочную станцию на Монастырском острове

Сегодня 11:49
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В Днепре продают водноспортивную базу в одном из самых престижных районов города. В объявлении сказано, что там есть все коммуникации, теннисный корт, сауна и парковка. Хотят за базу полмиллиона долларов.

Новости Днепра про В Днепре продают легендарную лодочную станцию на Монастырском острове

В Днепре продают базу отдыха в парке Шевченко. Находится она на острове. Цена не маленькая – 18,7 млн грн или 500 тыс дол.

В объявлении о продаже сказано, что база двухэтажная, общая ее площадь составляет 1097 кв.м. Участок, на котором она находится – 92 сотки.

Новости Днепра про В Днепре продают легендарную лодочную станцию на Монастырском острове

Продавец называет ее «водноспортивной базой», сообщает что все коммуникации подведены и есть договор аренды земельного участка.

Новости Днепра про В Днепре продают легендарную лодочную станцию на Монастырском острове

На территории базы есть баня, мастерские, гаражи, футбольное поле, теннисный корт, раздевалки с душевыми, площадка для парковки и причал для лодок.

Новости Днепра про В Днепре продают легендарную лодочную станцию на Монастырском острове

Судя по фото, на территории водноспортивной базы находится и здание водной станции ДЗМО построенное в 1950-х годах.

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