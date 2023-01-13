В Днепре продают легендарную лодочную станцию на Монастырском острове

В Днепре продают базу отдыха в парке Шевченко. Находится она на острове. Цена не маленькая – 18,7 млн грн или 500 тыс дол.
В объявлении о продаже сказано, что база двухэтажная, общая ее площадь составляет 1097 кв.м. Участок, на котором она находится – 92 сотки.
Продавец называет ее «водноспортивной базой», сообщает что все коммуникации подведены и есть договор аренды земельного участка.
На территории базы есть баня, мастерские, гаражи, футбольное поле, теннисный корт, раздевалки с душевыми, площадка для парковки и причал для лодок.
Судя по фото, на территории водноспортивной базы находится и здание водной станции ДЗМО построенное в 1950-х годах.
Читайте также:
Автор:
Российские войска в четверг, 12 января, нанесли ракетные удары по…
31-летняя жительница Днепра решила преступным путем завладеть имуществом одного из…
В ночь на 13 января оккупанты накрыли из тяжелой артиллерии…
В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 37 троллейбусов и 48…
Российские войска в четверг, 12 января, нанесли ракетные удары по трем городам Украины. В то же время оккупанты проводят фильтрационные мероприятия и пытаются скрыться под спецодеждой российских предприятий.
31-летняя жительница Днепра решила преступным путем завладеть имуществом одного из агропредприятий на территории Красноградского района Харьковской области, а именно урожаем пшеницы и других сельскохозяйственных культур.
В ночь на 13 января оккупанты накрыли из тяжелой артиллерии Никопольский район.
В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 37 троллейбусов и 48 трамваев.
В понедельник, 17 октября, примерно в 6:20, на улице Паникахи произошло ДТП. Там Renault сбил 65-летнюю женщину. Потерпевшую забрала скорая.
7 января не стало старшего лейтенанта, командира взвода стрелковой роты ВСУ Бойко Вадима Витальевича. Он с достоинством защищал независимость Украины.
В Саксаганском районе Кривого Рога, во время патрулирования, сотрудники полиции охраны заметили подозрительную женщину, которая при виде служебного автомобиля полиции начала нервничать и изменила направление движения.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом.
8 декабря на платформе "СЕТАМ" появился лот. На продажу выставили два объекта, связанных с футбольной жизнью в Днепре. Это тренировочная база СК "Днепр-1", а также имущество "Днепр-Арены" (бывшее название "Металлург".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!