В Днепре разыскивают 65-летнего мужчину, у которого проблемы с памятью

Нужна ваша помощь!

В среду, 11 января, в Днепре пропал 65-летний Владимир Бочковский. Последний раз его видели на жилом массиве Тополь-2, возле магазина «Сильпо».

Мужчину объявили в розыск.

Об этом сообщает Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес».

Приметы: на вид 65 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, есть борода, волосы седые.

Был одет: черная шапка, черная куртка и темные спортивные штаны.

Особые приметы: плохо разговаривает, имеет нечеткое произношение, перекошенное левое плечо, проблемы с памятью.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (050) 941-04-76, (068) 103-00-15 или «102».

Любая информация может быть полезной!

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